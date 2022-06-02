Джек Воробей победил: Эмбер Херд признали виновной в клевете на экс-мужа Джонни Деппа

В США суд признал Эмбер Херд виновной в клевете на бывшего мужа Джонни Деппа. В 2016-м, во время скандального развода всего через год после свадьбы, актриса обвинила звезду Голливуда в домашнем насилии.

После столь громких заявлений и карьера, и личные отношения Деппа, по его словам, потерпели крах.

И теперь Фемида встала на его сторону: 7 присяжных единодушно решили, что Эмбер Херд оклеветала Джонни Деппа. Судья вынесла вердикт: актриса должна выплатить бывшему 10 млн долларов в качестве компенсации морального ущерба (он просил 50 млн), а также 5 млн долларов — штраф.

Но по закону штата Вирджиния, сумму снизили. Актрисе придется расстаться с 8,35 млн долларов.

Депп проиграл по одному из пунктов встречного иска и должен выплатить Херд 2 млн долларов.