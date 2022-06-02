Джек Воробей победил: Эмбер Херд признали виновной в клевете на экс-мужа Джонни Деппа
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Фото: Axel/ Global Look press
В США суд признал Эмбер Херд виновной в клевете на бывшего мужа Джонни Деппа. В 2016-м, во время скандального развода всего через год после свадьбы, актриса обвинила звезду Голливуда в домашнем насилии.
После столь громких заявлений и карьера, и личные отношения Деппа, по его словам, потерпели крах.
И теперь Фемида встала на его сторону: 7 присяжных единодушно решили, что Эмбер Херд оклеветала Джонни Деппа. Судья вынесла вердикт: актриса должна выплатить бывшему 10 млн долларов в качестве компенсации морального ущерба (он просил 50 млн), а также 5 млн долларов — штраф.
Но по закону штата Вирджиния, сумму снизили. Актрисе придется расстаться с 8,35 млн долларов.
Депп проиграл по одному из пунктов встречного иска и должен выплатить Херд 2 млн долларов.
После оглашения вердикта Джек Воробей отправился отмечать победу в паб с поклонниками и друзьями.
CNP/ AdMedia/ Global Look press
CNP/ AdMedia/ Global Look press
Напомним, Эббер Херд заявляла несколько лет назад, что муж регулярно бил ее, насиловал, угрожал, морально подавлял. Джонни Депп отрицал все обвинения.
Актриса даже заявила, что ее экс-супруг вел себя таким же образом и с моделью Кейт Мосс, с которой прожил три года. Кейт выступила в суде по видеосвязи, заявив, что Джонни когда не поднимал на нее руку.
После победы в суде Депп заявил, что вернулся к жизни. «Я должен был рассказать правду своим детям и поклонникам, которые, несмотря ни на что, поддерживали меня», — цитирует знаменитость западная пресса.
Эмбер Херд покинула зал суда расстроенной. Представители актрисы будут оспаривать решение суда. «Огромного количества доказательств оказалось недостаточно, чтобы противостоять влиятельности моего бывшего мужа», — сквозь слезы сказала Херд.
Теперь фанаты Джека Воробья ждут его возвращения в лучшие голливудские проекты. В это же время карьера Эмбер оказалась под угрозой. Ранее ее экранное время в фильме «Аквамен — 2» скоратили до 10 минут.
Фото: Global Look press