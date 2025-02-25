«Нам это очень нравится»: Киану Ривз рассказал, что объединяет его с возлюбленной

Актер Киану Ривз дал редкий комментарий о личной жизни. 60-летний мужчина заявил, что его с 51-летней избранницей объединяет страсть к мотоциклам. Звезда «Матрицы» побеседовал об этом с изданием E! News.

Знаменитость не так часто рассказывает об отношениях, предпочитая беседы о работе и творчестве. Но в этот раз он сделал исключение и рассказал о любимом хобби с Александрой Грант. Оказалось, что пара обожает мотоциклы.

«Мы уже пару раз ездили вместе, и нам это очень нравится», — поделился актер.

Киану назвал ключевыми моментами в их отношениях «обмен опытом, общение и поддержку». Также он рад, что публика тепло приняла их отношения. За это время Грант не сталкивалась с хейтом или комментариями недоброжелателей.

«Главное, что люди рады за нас», — добавил он.

Напомним, что артист и художница счастливы вместе уже более шести лет. Они появляются вместе на светских мероприятиях, но не говорят о свадьбе или детях. Первый их публичный поцелуй состоялся в 2023 году на гала-вечере MOCA в Лос-Анджелесе.

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