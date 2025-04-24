Найденная на берегу реки 24-летняя актриса Софи Найвайд была беременна. Об этом сообщает People.

Актриса Софи Найвайд, тело которой нашли накануне в штате Вермонт рядом с постройкой из поваленных деревьев и рекой, была беременна. Согласно данным свидетельства о смерти, которое оказалась в руках журналистов, девушка была на ранних сроках.

При этом точная причина смерти актрисы до сих пор не сообщается. Мать актрисы подозревает, что Найвайд могла скончаться из-за передозировки наркотиков, так как та часто употребляла вещества. Полицейские не исключают, что актрису могли убить. Пока единственным подозреваемым остается мужчина, который позвонил в службу спасения и в момент смерти был рядом со знаменитостью.

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