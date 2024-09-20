«Надеюсь, она сказала обо мне хорошие вещи»: Дональд Трамп признался, что не читал мемуары жены

Бывший президент США Дональд Трамп признался, что не читал мемуары жены Мелании. Политик объяснил: был слишком занят.

Об этом сообщает Vanityfair.

Трамп, выступая на предвыборном митинге в Нью-Йорке, заявил, что скоро выйдет книга его жены, которую он не читал. Тем не менее политик призвал: «Идите и купите ее книгу».

Произведение получило название «Мелания».

«Я надеюсь, что она сказала обо мне хорошие вещи. Но я не знаю, я был очень сильно занят», - сказал Трамп.

При этом политик рассказал, что произойдет, если в книге о нем говорится плохо.

«А если она скажет обо мне плохо, я вам всем позвоню и скажу: «Не покупайте ее. Избавьтесь от нее», - произнес муж Мелании.

В августе сообщалось, что она сменила имидж и сделала другое окрашивание. Мелания добавила больше светлых прядей на голове.