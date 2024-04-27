«Надеюсь, он не болен?»: резко изменившийся Антонио Бандерас расстроил фанатов своим видом

63-летний актер Антонио Бандерас с полуседой бородой расстроил фанатов в Мадриде. Он вышел в свет с возлюбленной Николь Кимпель. Пара посетила премию Talia Award.

Знаменитость позировал с 41-летней избранницей, которая является инвестиционным банкиром из Голландии. Все внимание публики было приковано к их паре, но Антонио явно проигрывал на фоне любимой. Фанаты были шокированы тем, как изменился актер. Он предстал с морщинами и полуседой бородой. Густую растительность на лице не одобрили фанаты голливудского красавца.

«Эта пара выглядит не очень», «Я его даже не узнала», «Боже мой, что с ним случилось? Раньше он был великолепен и еще недавно выглядел лучше! Надеюсь, он не болен?», «Он выглядит плохо», — цитирует пользователей Сети MAXIM Online.

Проблемы со здоровьем действительно могли повлиять на вид артиста, ведь в 2017 году он пережил сердечный приступ. В интервью Бандерас делился, что тогда он пересмотрел свои взгляды на жизни. С того момента он начал больше себя ценить.

Более того актер стал реже мелькать на экране, отдавая предпочтение предпринимательской деятельности. У него есть виноградники в Испании и парфюмерный бренд.

Ранее мы писали о том, что актер Райан Гослинг поразил фанатов изменившейся внешностью. Фанаты заподозрили, что он посетил пластического хирурга и переборщил с филлерами.