«Надеется встретиться один на один»: новая пассия Питта влезает в его конфликт с Джоли

Новая возлюбленная Брэда Питта намерена прекратить его конфликт с бывшей женой Анджелиной Джоли. Об этом источник сообщил иностранному изданию Marca.

Прошло уже больше года с того момента, как разведенный Брэд Питт нашел себе новую девушку – фитнес-тренера Инес Де Рамон. Впервые пару заметили вместе осенью 2022 года, а в ноябре 2023 года звезда Голливуда официально представил свою возлюбленную.

Наслаждаться отношениями Брэду и Инес мешают судебные разбирательства с Анджелиной Джоли. Недавно в Сети появилась информация о том, что актриса хотела бы лично поговорить с девушкой бывшего мужа.

«Эндж хочет взять ситуацию под контроль, вместо того чтобы сидеть в тени и наблюдать. Она надеется встретиться с Инес один на один, хочет рассказать свою версию истории о времени, проведенном с Брэдом, и тогда Инес сможет принять собственное решение», – пояснил инсайдер.

Сама Инес желает, чтобы этот конфликт разрешился. Она настоятельно попросила возлюбленного зарыть топор войны и отказаться от судебных споров с Джоли. Напомним, бывшие супруги сейчас борются за продажу французской винодельни «Шато Мираваль».

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