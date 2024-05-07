«Над ней смеются»: инсайдер раскрыл, как на самом деле складываются дела Меган Маркл в Голливуде

Супруга принца Гарри Меган Маркл взяла на себя множество проектов, с которыми не справляется, в результате чего столкнулась с критикой. Об этом в беседе с In Touch рассказал инсайдер.

Так, выяснилось, что компании Lemonada Media пришлось отложить запуск подкаста Меган Маркл на следующий год. Руководство платформы беспокоится по поводу заключенного контракта с герцогиней Сассекской, поскольку контента от нее они так и не получили. Источник, знакомый с проектом, отметил, что поведение жены принца Гарри вызвало проблемы в компании.

«Меган становится жадной. Она хочет всего и сразу, и это снова оборачивается для нее неприятными последствиями. Она переигрывает и стала всеобщим посмешищем в Голливуде», — заявил инсайдер.

У Меган Маркл также есть контракт с Netflix. Работу со стриминговым сервисом герцогиня Сассекская ставит на первое место, что не понравилось Lemonada Media — они переживают, что «работа Меган с Netflix может затмить их подкаст».

«Они, конечно, ожидали, что это будет приоритетный проект Меган, но та, должно быть, решила, что у нее есть дела поважнее. Почти все, что они пробовали делать вместе, заканчивалось катастрофами», — подчеркнул источник.

Кроме того, жена принца Гарри запустила новый бренд American Riviera Orchard, в линейке которого представлены различные товары — от посуды и предметов интерьера до кормов для животных. Несмотря на то, что объявление о старте нового проекта было громким, на данный момент в продажу поступил только апельсиновый джем.

По словам источника, проекты Меган Маркл не впечатлили звезд шоу-бизнеса и членов королевской семьи, поскольку они по себе знают, что ради своего успеха и репутации нужно трудиться.

«Создается впечатление, что тяжелая работа не для Меган. Теперь, после всех ее неудачных проектов, эти знаменитости и члены королевской семьи смеются над ней!» — заключил инсайдер.

Ранее сообщалось о том, что дядя Кейт Миддлтон Гэри Голдсмит раскритиковал Меган Маркл.