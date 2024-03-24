Дядя Кейт Миддлтон высмеял Меган Маркл и назвал «смеющейся девчонкой»

Дядя принцессы Уэльской Кейт Миддлтон, Гэри Голдсмит раскритиковал проживающую в США герцогиню Сассекскую Меган Маркл. Он назвал жену принца Гарри «смеющейся девчонкой» и усомнился в долговечности брака младшего сына монарха.

«Давайте посмотрим правде в глаза: смеющаяся девчонка не будет существовать вечно, не так ли? Я считаю, что она непостоянна. И я думаю, что она очень плохо влияет на Гарри и на нашу страну», — сказал Голдсмит в интервью The Sunday Times.

Он также напомнил, что Меган Маркл обвинила членов королевской семьи в расистских высказываниях, намекая на Кейт Миддлтон и короле Великобритании Карле III.

«Мысль о том, что смеющаяся девчонка называет Кейт расисткой, приводит меня в ярость. Кейт знает корни своей семьи и гордится ими. Мне очень жаль, но смеющаяся девчонка — нехороший человек», — заявил Голдсмит, добавив, что Маркл и Гарри таким образом «гоняются за американским корпоративным долларом».

Напомним, 22 марта Кейт Миддлтон записала видеообращение, в котором рассказала, что больна раком. Сейчас жена принца Уильяма проходит химиотерапию.

Ранее проживающие в США принц Гарри и Меган Маркл решили высказать Кейт слова поддержки, несмотря на натянутые отношения.