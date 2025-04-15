Националисты негодуют: принцу Гарри вручили российский кулич во время визита на Украину
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На прошлой неделе младший сын короля Великобритании Карла III, принц Гарри тайно посетил Украину. Во время визита Герцогу Сассекскому подарили пасхальный кулич, который оказался русским.
Член британской королевской семьи побывал в военном госпитале во Львове, где лечат раненых солдат, пострадавших в результате боевых действий.
Хоть и визит принца не анонсировался, о нем достаточно скоро узнали СМИ, но уже после того, как он покинул страну.
Украинцы не могли оставить Гарри без подарка и вручили ему пасхальный кулич, который вызвал позднее большое негодование у националистов.
По данным Telegram-канала Sputnik Ближнее зарубежье, украинцы выяснили, что мужу Меган Маркл подарили русский кулич. В отличие от него, украинский не покрывается белой сладкой заливкой, вместо глазури используется плетеная верхушка с крестом.
Ранее стало известно, что Кейт Миддлтон втайне от мужа встретилась с принцем Уильямом во время его визита в Великобританию. Принцесса Уэльская не оставляет попыток помирить членов своей семьи.