На прошлой неделе младший сын короля Великобритании Карла III, принц Гарри тайно посетил Украину. Во время визита Герцогу Сассекскому подарили пасхальный кулич, который оказался русским.

Член британской королевской семьи побывал в военном госпитале во Львове, где лечат раненых солдат, пострадавших в результате боевых действий.

Хоть и визит принца не анонсировался, о нем достаточно скоро узнали СМИ, но уже после того, как он покинул страну.

Украинцы не могли оставить Гарри без подарка и вручили ему пасхальный кулич, который вызвал позднее большое негодование у националистов.

По данным Telegram-канала Sputnik Ближнее зарубежье, украинцы выяснили, что мужу Меган Маркл подарили русский кулич. В отличие от него, украинский не покрывается белой сладкой заливкой, вместо глазури используется плетеная верхушка с крестом.

Ранее стало известно, что Кейт Миддлтон втайне от мужа встретилась с принцем Уильямом во время его визита в Великобританию. Принцесса Уэльская не оставляет попыток помирить членов своей семьи.