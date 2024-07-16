«Начинаются кровянистые выделения»: появились новые подробности о состоянии больной раком Кейт Миддлтон

14 июля состоялось второе за полгода появление онкобольной принцессы Уэльской Кейт Миддлтон на публике. Супруга принца Уильяма посетила мужской финал Уимблдонского турнира в Великобритании. Врач-онколог, кандидат медицинский наук Евгений Черемушкин в беседе с Woman.ru подтвердил, что с каждым выходом в свет принцессе становится лучше, и дал прогноз о ее выздоровлении.

Евгений Черемушкин предположил, что у Кейт Миддлтон может быть рак толстой кишки. По словам врача, эта болезнь практически не дает о себе знать на начальных этапах, однако впоследствии проявляется через системные признаки.

«Скорее всего, у нее был рак толстой кишки. <…> Начинается непроходимость, кровянистые выделения, плюс добавляются системные признаки — это снижение веса, температура, общая слабость», — рассказал Евгений Черемушкин.

Говоря о сроках восстановления принцессы Уэльской, онколог отметил, что «многое зависит от стадии лечения, объемов ткани, которую вырезали», и «физических данных пациента». Евгений Черемушкин заявил, что при отсутствии ожирения и хронических заболеваний человек может вернуться к привычной жизни в течение двух месяцев.

Однако с момента начала лечения Кейт Миддлтон прошло уже не меньше пяти месяцев. Евгений Черемушкин объяснил это «индивидуальными реакциями» организма и «сложностями в лечении».

«Кому-то нужно больше времени на восстановление. С другой стороны, это может сигнализировать о сложностях в лечении. Плюс реакции организма на химиотерапию, если она ее проходит», — заключил врач.

Напомним, 22 марта принцесса Уэльская сообщила, что сейчас проходит ранние стадии курса профилактической химиотерапии. В январе 2024 года у Кейт Миддлтон обнаружили рак во время тестов, сделанных после операции на брюшной полости.

Ранее сообщалось о том, что выяснилось, почему принц Уильям прячет больную раком Кейт Миддлтон от публики.