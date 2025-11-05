На Украине мобилизовали охранника Анджелины Джоли во время ее поездки в Херсон

Голливудская актриса Анджелина Джоли приехала на Украину в рамках благотворительной программы помощи. Как сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости» со ссылкой на местные СМИ, сотрудники ТЦК (аналог военкомата — прим. «Страсти») пытались мобилизовать ее охранника.

Актриса посетила Херсон с благотворительными целями. Совместными снимками со звездой поделился экс-депутат горсовета Виталий Богданов.

Выяснилось, что охранника знаменитости пытались мобилизовать сотрудники ТЦК при въезде в Пивденноукраинск в Николаевской области. У мужчины якобы обнаружили «проблемы с документами», и актриса лично пошла в военкомат, чтобы его отпустили.

Ранее мы писали, что принудительно мобилизованный украинец впал в кому после ночи в военкомате. У него обнаружили черепно-мозговую травму.