На пугающем портрете короля Карла III заметили изображения дьявола и демона

Изображение дьявола и демона нашли на новом портрете больного раком короля Карла III. Недавно в Великобритании представили официальный портрет монарха, который напугал общественность.

В соцсетях королевской семьи был опубликован портрет в красных оттенках. Поклонники сразу же обратили внимание на мрачное настроение картины, а через несколько дней заметили, что на холсте есть изображения дьявола и демона.

Оказалось, что при трансформации картины виднеется изображение дьявола, а в узорах можно разглядеть лицо демона. На опубликованных снимках они показали результат, однако позже оказалось, что на них есть элементы фотошопа.

Некоторые также обратили внимание на бабочку, которую считают символом бесконечной души. Но еще она означает, что человеком «управляют темные силы». Пока у публики к портрету больше вопросов, чем ответов. Над ним работал британский художник Джонатан Йео.