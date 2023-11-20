На протяжении двух лет она не платила налоги в казну: Шакиру приговорили к трем годам тюрьмы

Певицу Шакиру признали виновной в неуплате налогов Испании на 14,5 миллиона евро. За совершенное преступление ее приговорили к трем годам тюремного заключения, однако за решеткой звезда не окажется, передает Elmundo.es.

Изначально прокуратура требовала посадить исполнительницу на восемь лет, а также выплатить штраф в размере 23,8 миллиона евро. Однако суд учел отсутствие криминального прошлого у артистки и смягчил ей наказание. По той же причине Шакира не будет отбывать наказание в колонии, в которой ей следовало провести три года вместо восьми лет.

Сама артистка уже прокомментировала громкую историю. Она заявила журналистам, что эта история ее заметно вымотала. Шакира видела два варианта развития событий.

«Первый — продолжать бороться до конца, ставя под угрозу свое спокойствие и спокойствие своих детей, перестать сочинять песни, альбомы и гастролировать, не имея возможности наслаждаться своей карьерой и тем, что мне нравится. Второй — договориться, закрыть и оставить эту главу своей жизни позади», — рассказала певица.

Ранее сообщалось, что тяжелобольной Брюс Уиллис впервые за долгое время вышел в свет. По словам тех, кто видео актера, он сильно изменился.