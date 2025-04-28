Дженнифер Лопес и Бен Аффлек ругаются из-за продажи дома за $68 миллионов

Певица Дженнифер Лопес и актер Бен Аффлек ругаются после развода. Экс-супруги конфликтуют из-за общего дома в Беверли-Хиллз стоимостью $68 миллионов, который никак не могут продать. Об этом сообщает TMZ.

Звезды не могут избавиться от недвижимости уже девять месяцев. Они с трудом выбрали подходящий вариант для жизни, но после расставания никто из них не пожелал там оставаться. Источник отмечает, что Бен хочет поскорее избавиться от дома и считает, что его цену можно было бы снизить. Но Лопес не хочет идти на уступки и ждет покупателя, которого устроит цена.

«Дженнифер все еще хочет получить за него “динеро” [деньги, капитал]», — с иронией отмечает издание, цитируя хит певицы Let’s Get Loud.

Напомним, что в роскошном особняке имеется 12 спален и 24 ванные комнаты. Артисты приобрели дом за $60,85 млн в июне 2023 года — почти через год после их тайной свадьбы в Лас-Вегасе.

Как оказалось, экс-супруги так и не смогли привыкнуть к дому. А Бен не почувствовал там уют.

«Бену этот дом никогда не нравился. Он слишком далеко от его детей», – рассказывал инсайдер.

Он же подчеркивал, что Лопес тоже после переезда чувствовала, что дом для нее слишком большой.

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