На Ника Картера из Backstreet Boys подали в суд за изнасилование и заражение девочки-инвалида

Участника группы Backstreet Boys Ника Картера обвинили в изнасиловании и заражении вирусом папилломы человека. Потерпевшая подала иск в суд, требуя выплатить 30 млн долларов.

Инцидент, который лег в основу искового заявления, произошел в 2001 году. Жертвой Картера якобы стала несовершеннолетняя девочка с аутизмом и церебральным параличом.

Певец увидел 17-летнюю девушку в очереди за автографом и позвал в гастрольный автобус. Там он угостил ее напитком и изнасиловал. По словам девушки, Картер угрожал, что в случае разглашения этой истории разрушит ее жизнь.

Ранее сообщалось, что в США врач-косметолог усыплял пациенток и насиловал их.