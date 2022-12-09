10:10, 09 декабря 2022
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На Ника Картера из Backstreet Boys подали в суд за изнасилование и заражение девочки-инвалида
Участника группы Backstreet Boys Ника Картера обвинили в изнасиловании и заражении вирусом папилломы человека. Потерпевшая подала иск в суд, требуя выплатить 30 млн долларов.
Инцидент, который лег в основу искового заявления, произошел в 2001 году. Жертвой Картера якобы стала несовершеннолетняя девочка с аутизмом и церебральным параличом.
Певец увидел 17-летнюю девушку в очереди за автографом и позвал в гастрольный автобус. Там он угостил ее напитком и изнасиловал. По словам девушки, Картер угрожал, что в случае разглашения этой истории разрушит ее жизнь.
Ранее сообщалось, что в США врач-косметолог усыплял пациенток и насиловал их.
Источник фото:Freepik.com
Источник:Газета New York Post
Автор:Лилия ЯрославскаяТеги:
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