«На мели»: Бен Аффлек отказался делать дорогостоящий подарок сыну

Голливудский актер Бен Аффлек отказался покупать своему сыну брендовые кроссовки за тысячу долларов. Об этом сообщает портал Access Hollywood.

Недавно артист сходил за покупками с 13-летним Сэмюэлем. Мальчик присмотрел себе обувь известного бренда стоимостью в 1000 долларов (около 88 тысяч рублей). Деньги несовершеннолетний ожидаемо попросил у звездного отца. Вместо этого Аффлек решил дать сыну полезный совет.

«Деньги есть у меня, а ты на мели! Чтобы их приобрести, тебе придется постричь много газонов», — заявил Аффлек.

Актер также упрекнул наследника в том, что тот захотел приобрести кроссовки лишь из-за бренда. Сэмюэль заверил, что обувь давно нравилась ему и, увидев пару на выставке, он захотел ее себе.

Напомним, Бен Аффлек с 2005 по 2018 год состоял в браке с Дженнифер Гарнер. Супруги разошлись в 2015-м, но официально расторгли брак несколькими годами позже. У знаменитостей есть трое детей: дочери Вайолет Энн и Фин и сын Сэмюэль.

Ранее выяснилось, что бойфренд Дженнифер Гарнер захотел отомстить ей за связь с Беном Аффлеком