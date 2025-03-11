Бойфренд Дженнифер Гарнер захотел отомстить ей за связь с Беном Аффлеком

Бойфренд Дженнифер Гарнер Джон Миллер, который еще недавно планировал организовать для актрисы дорогостоящую свадьбу, похоже изменил планы. Об этом пишет издание Daily Mail.

На прошлой неделе 52-летний Аффлек воссоединился с бывшей женой на дне рождения сына. Уточняется, что на празднике Бен выглядел счастливым в обществе Дженнифер, Аффлек нежно обнимал Гарнер во время игры.

Выяснилось, что Миллер захотел отомстить Гарнер за такую выходку. Предпринимателя впервые за долгое время засняли с бывшей женой Кэролайн Кэмпбелл. Они встретились у медицинского центра и уехали вместе.

Примечательно, что с Дженнифер Гарнер Миллера не видели уже месяц.

Известно, что с Кэролайн Кэмпбелл Джон Миллер пробыл в браке семь лет. Вместе бывшие супруги воспитывают двоих детей.

Напомним, Дженнифер Гарнер и Джон Миллер начали встречаться в 2018 году, сразу после того, как она рассталась с Беном Аффлеком. Экс-супруги вместе воспитывают троих детей.

Ранее Бен Аффлек решил снять фильм с бывшей женой Дженнифер Гарнер.