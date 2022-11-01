Андрей Данилко рассказал, насколько плохо выглядел Юрий Шатунов на последней встрече
Певец Андрей Данилко, известный под псевдонимом Верка Сердючка, рассказал, что коллега Юрий Шатунов неважно выглядел на их последней встрече. Музыканты увиделись в московском клубе.
«Он забежал в гримерку, и мы оба плохо выглядели», - рассказал Данилко в интервью журналистке Екатерине Гордеевой* (входит в реестр физлиц-иноагентов).
Описывая состояние артиста в тот момент, Данилко заявил, что «ему очень сложно было».
Шатунов скончался 23 июня. Прощание с ним состоялось 26 числа – на церемонию пришли около 14 тысяч человек. Артиста кремировали: часть праха захоронили на Троекуровском кладбище, другую развеяли в любимом месте певца в Германии.
Данилко, хоть и был фанатом «Ласкового мая», хранил фото с Шатуновым и имел с артистом доверительные отношения, не присутствовал на похоронах, но попросил передать на могилу две розы.
ФОТО: Дмитрий Коробейников/Dmitry Korobeynikov