На Конора Макгрегора подали иск за насилие на матче НБА

На ирландского бойца UFC Конора Макгрегора подали в суд из-за обвинений в изнасиловании на матче НБА. Об этом пишет Front Office Sports.

49-летняя женщина, которая подала иск, заявила, что инцидент произошел 9 июня 2023 года на матче финальной серии НБА между «Майами Хит» и «Денвер Наггетс». По словам заявительницы, спортсмен принудил ее к физическому контакту в мужском туалете.

Изначально женщина обратилась в суд сразу после случившегося, но ей отказали в возбуждении уголовного дела. Уточняется, что персонал и охрана арены допустили халатность и никак не воспрепятствовали действию Макгрегора.

22 ноября прошлого года Макгрегор уже был признан виновным в деле об изнасиловании. Бойца и его приятеля Джеймса Лоуренса обвиняли в том, что они подвергли насилию знакомую Никиту Ни Лаймхин в 2018 году. Сам боец не отрицал половой контакт, но уверял, что он произошел по обоюдному согласию. В итоге бывшего чемпиона UFC обязали выплатить около 250 тысяч евро (около 26,5 млн рублей) в качестве компенсации за моральный ущерб.

Ранее невеста Конора Макгрегора поддержала бойца и раскритиковала жертву его насилия.