«Что ты за женщина такая?»: невеста Макгрегора обратилась к пострадавшей от изнасилования

Невеста бойца смешанных единоборств Конора Макгрегора впервые высказалась о его обвинении в изнасиловании. На прошлой неделе звезда проиграл дело в суде. Но его возлюбленная Ди Девлин заявила, что «верит» жениху и раскритиковала жертву.

Напомним, что женщина по имени Никита Хэнд обратилась в суд и заявила, что в 2018 году Макгрегор «жестоко изнасиловал ее и избил». Суд встал на ее сторону, но невеста бойца не верит в то, что он смог такое сотворить. Она опубликовала у себя в соцсетях пост в поддержку жениха.

«Мы с моим мужчиной создали прекрасную совместную жизнь. Я люблю его, я доверяю ему. И я верю ему!» – высказалась Ди.

Отмечается, что боец должен выплатить своей жертве более 260 тысяч долларов компенсации за причиненный ущерб. Макгрегор же признавался, что совершил ошибку, но подчеркнул, что все было по обоюдному согласию и он будет подавать апелляцию. Невеста обратилась к жертве насилия.

«Представьте себе женщину, у которой есть свой парень и ребенок, отправляющую провокационные фотографии себя мужчине другой женщины, у которой на подходе семья и ребенок. В то время как она была в трехдневном запое, отправляла оправдания своему ребенку дома, о том где она находится, в субботу днем, в субботу вечером, в воскресенье утром, в воскресенье днем, в воскресенье вечером и так до утра понедельника. Все это время она светила лицом в гостиничном номере, танцевала на парковке отеля. Что ты за женщина такая? Я расскажу своим сыновьям, что такие женщины, как ты, существуют в мире. Видеонаблюдение не лжет», – заявила возлюбленная Конора.

Боец счастлив со своей любимой, с которой начал отношения в 2008 году. В 2020 году он сделал женщине предложение руки и сердца, но свадьба еще не состоялась. При этом у них есть четверо детей: семилетний Конор-младший, пятилетняя Кроя, трехлетний Райан и Мак, которому всего 11 месяцев.

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