На кладбище в корсете и рваных чулках: новая фотосессия Мадонны взбудоражила Сеть

66-летняя певица Мадонна (настоящее имя Мадонна Луиза Чикконе) героиней новой фотосессии для журнала CR Fashion Book. Съемка проходила на кладбище, и знаменитость предстала перед зрителями в неоднозначных образах.

На обложке журнала Мадонна позирует в черном корсете, дополненном меховой накидкой и массивными украшениями, включая серьги, браслеты и сетчатые перчатки. На другом снимке певица изображена в аналогичном корсете, длинном бежевом тренче, рваных чулках и туфлях на высоких каблуках. Дополняют образ солнцезащитные очки и букет цветов в руках звезды, которую сопровождает охранник. Автором провокационной фотосессии выступил известный фотограф Стивен Кляйн.