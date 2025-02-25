На кладбище в корсете и рваных чулках: новая фотосессия Мадонны взбудоражила Сеть
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66-летняя певица Мадонна (настоящее имя Мадонна Луиза Чикконе) героиней новой фотосессии для журнала CR Fashion Book. Съемка проходила на кладбище, и знаменитость предстала перед зрителями в неоднозначных образах.
На обложке журнала Мадонна позирует в черном корсете, дополненном меховой накидкой и массивными украшениями, включая серьги, браслеты и сетчатые перчатки. На другом снимке певица изображена в аналогичном корсете, длинном бежевом тренче, рваных чулках и туфлях на высоких каблуках. Дополняют образ солнцезащитные очки и букет цветов в руках звезды, которую сопровождает охранник. Автором провокационной фотосессии выступил известный фотограф Стивен Кляйн.
Выбор места для съемки и наряды Мадонны, включающие корсет и рваные чулки, вызвали бурные обсуждения в сети. Несмотря на неоднозначную реакцию, фотосессия безусловно привлекла внимание к новому выпуску журнала.
Ранее исполнительница впервые за долгое время показала лицо без макияжа. На снимках звезда выглядит гораздо моложе своих лет.