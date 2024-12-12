На голливудского режиссера подал в суд бывший сотрудник

Шеф-повар Херми Фахардо подал в суд на американского режиссера Вуди Аллена из-за увольнения. Об этом пишет Associated Press.

По данным источника, Фахардо рассказал, что работодатели прекратили с ним сотрудничество из-за участия в военных учениях армии США. Повар уточнил, что увольнение было незаконным, поскольку он предупреждал кинематографиста и его жену, что ему будут нужны отгулы на сборы. По итогу собеседования Аллен нанял его на полный рабочий день с годовой ставкой 85 тысяч долларов (примерно 8,7 млн рублей). Но шеф-повар вернулся с учений на день позже, а через некоторое время был уволен.

Фахардо поведал СМИ, что знаменитый постановщик обсчитал его на 300 долларов при оплате отработанного периода. Вдобавок после увольнения режиссер с женой выступили с критикой его кулинарных способностей, хотя изначально были в восторге от приготовленных шефом блюд.

Ранее мы писали, что прокуратура Швеции закрыла расследование по делу футболиста Мбаппе об изнасиловании.