На фоне новостей о разводе принц Гарри публично признался в любви к мужчине

Брак принца Гарри и актрисы Меган Маркл трещил по швам. Уже не первую неделю в Сети не утихают страсти вокруг королевской пары. Иностранные издания пишут, что с каждым днем скорый развод становится все очевиднее, поэтому стоит лишь дождаться, когда принц решится на этот важный шаг.

Приближенные к королевской паре отмечают – супруги ссорятся постоянно, и за красивой картинкой благополучия скрывается непонимание и жесткие противоречия. Основная причина конфликтов принца Гарри и Меган Маркл заключается в разных целях на жизнь. Актриса сейчас настроена на зарабатывание денег и признание своих детей монархом Карлом III. Гарри же слишком зациклен на проблемах, которые привнесла в его жизнь американская артистка.

Из-за свадьбы с Меган принцу пришлось поссориться со всей своей семьей. И если раньше Гарри защищал возлюбленную и воспринимал всю эту ситуацию как приятный бунт во имя любви, то теперь герцог Сассекский осознал свое незавидное положение. Он оказался отвергнут родными, а рядом с ним осталась завравшаяся жена, от жизни с которой он устал.

Но несмотря на все эти события, герцог и герцогиня Сассекские продолжают появляться вместе, как это и положено королевской чете. Недавно принц Гарри и Меган Маркл поучаствовали в записи поздравления легендарному исполнителю Элтону Джону.

Выбравшись из-под влияния жены, Гарри теперь старается во всех вопросах брать инициативу на себя. Вот и в этот раз оператором выступил именно принц. В видеопоздравлении он не раз признался в любви к мужчине и поблагодарил его за творчество. Гарри признался, что Элтон за эти годы стал ему безумно дорог, и ему не хватит слов, чтобы выразить ему свои истинные чувства.

Напомним, что недавно после слухов о разводе в Сети стали обсуждать нового избранника Меган Маркл.