«Мы в отчаянии и шоке»: 19-летняя актриса попала в реанимацию

19-летняя актриса из «Лемони Сникета» Мэми Лейврок попала в реанимацию с травмами. Об этом сообщила ее мать Николь Комптон, ее слова передает зарубежный портал Page Six.

По данным источника, девушка выпала с балкона в больнице. Она попала в медицинское учреждение 11 мая из-за проблем, которые не стали называть. Но уточнили, что они угрожали состоянию здоровье молодой артистки.

Сотрудники больницы сообщили, что пациентка шла на поправку, но 26 мая она выпала с балкона. В итоге девушку со страшными травмами положили в реанимацию. Мать Мэми рассказала, что ей сделали множество операций, а на данный момент она подключена к системе жизнеобеспечения. Она объявила о сборе средств для помощи дочери.

«Мы в отчаянии и шоке», – пояснила родительница.

Напомним, что Мэми Лейврок в 2014 году сыграла студентку-медсестру в сериале «Когда зовет сердце». Многие выделяли ее талант, она получила несколько наград. Она также снялась в популярных фильмах «Дитя тьмы» и «Значит, война» с голливудскими звездами.

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