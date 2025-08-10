«Мы создали летающий 4K-кинотеатр»: Пэрис Хилтон подарили частный самолет

Американская актриса и певица Пэрис Хилтон получила в подарок от мужа частный самолет Gulfstream G450, оформленный в барби-стиле. Об этом сообщает NEWS.am STYLE.

Бизнесмен Картер Реум порадовал супругу кастомизированным лайнером. Мужчина нашел отлично сохранившийся G450 и передал его на переделку дизайнеру авиаинтерьеров Саре Меспелт Ларраньяге.

Над подарком для певицы работали год: 7 месяцев ушло на разработку концепта и выбор материалов, и еще 5 месяцев понадобилось на полную перестройку в Standard Aero в Спрингфилде (Иллинойс).

Теперь у Пэрис Хилтон есть настоящий воздушный дворец с розовыми колибри на потолке, блестящими коврами, мягкими пудровыми диванами и персональной кроваткой для ее питомца, той-чихуахуа по кличке Prince Tokyo Gizmo Hilton. Даже бокалы под шампанское в самолете были сделаны в форме сердца.

На киле лайнера розовыми буквами написана коронная фраза Пэрис «That’s hot», а на нижней части самолета можно заметить его имя — Sliv Air.

В самолете установлена новая авионика Honeywell, спутниковая связь Starlink, а также современная мультимедийная система, которой можно управлять прямо с кресла.

«Мы создали летающий 4K-кинотеатр», — отмечает дизайнер Ларраньяга.

Пэрис Хилтон, впервые увидев свой самолет, расплакалась. Исполнительница подчеркнула, что Сара исполнила ее заветную мечту.

