Маколей Калкин признался, что на съемках фильма «Один дома» его подменял 30-летний дублер

Американский актер Маколей Калкин признался, что на съемках фильма «Один дома» у него был 30-летний дублер Ларри Николас. Об этом сообщает USA Today.

Ларри Николас, по словам звезды полюбившейся всем рождественской комедии, был маленького роста и очень молодо выглядел, несмотря на свой возраст.

При первой встрече каскадер предложил Маколею угадать, сколько ему лет.

«Тринадцать?» — спросил Калкин.

В ответ Ларри лишь рассмеялся. И затем, когда каскадера заставляли переснимать дубли, Маколей кричал: «Полегче с ним, ему же всего тринадцать!»

Актер признался, что во время съемок переживал за своего нового друга.

«Он карабкался на полку, пытался дотянуться до того, что было сверху, и вся полка рухнула. В первый же дубль. Это было ужасно! Потом еще дубль, и снова — бац!» — рассказывает Маколей Калкин.

