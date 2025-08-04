«Мы совсем не близки»: Джек Осборн рассказал о старшей сестре Эйми за две недели до похорон их отца

Сын Оззи Осборна Джек признался, что он и его сестра Эйми «совсем не близки». Об этом 39-летний наследник рок-музыканта рассказал в подкасте Disrespectfully, выпущенном за две недели до похорон его знаменитого отца.

Отдаление Эйми от семьи произошло в 2002 году, когда на MTV стартовало реалити-шоу «Семейка Осборнов», в котором старшая дочь Оззи не захотела принимать участие. Тогда девушка решила самостоятельно запустить свою музыкальную карьеру.

По словам Джека, его сестра не хотела, чтобы ее «увидели в роли прихвостня».

«Как только шоу стало невероятно популярным, она, кажется, подумала: "Ну, я не могу этого сделать, потому что не хочу, чтобы меня еще больше воспринимали как человека, запрыгнувшего на подножку уходящего поезда"», — передает слова Осборна-младшего Daily Mail.

В отличие от своих брата и младшей сестры Келли, Эйми не так часто оказывается в центре внимания. Ранее 41-летняя певица выпускала музыку под псевдонимом ARO. Сценическое имя составлено из ее инициалов.

«Я никогда с ней не разговаривал, мы совсем не близки. У нас не очень хорошие отношения. Она сама вам это скажет, так что это не секрет», — добавил Джек.

К слову, младшая дочь Оззи, Келли Осборн, также признавалась, что они не ладят, потому что «просто не понимают друг друга». Однако похороны иконы хэви-метала вновь объединили семью. Убитая горем Эйми воссоединилась с братом и сестрой на прощальной церемонии в Бирмингеме 30 июля.

Ранее мы писали о том, какое прощальное сообщение Оззи Осборн оставил своему давнему гитаристу Закку Уальду.