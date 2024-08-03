«Мы приняли тяжелое решение»: рок-группа Aerosmith объявила о завершении гастрольной деятельности

Американская рок-группа Aerosmith объявила о завершении гастрольной деятельности. Музыканты приняли такое решение в связи с травмой голосовых связок солиста Стивена Тайлера. Об этом говорится в заявлении коллектива в соцсетях.

Как уточняется, 76-летний солист Aerosmith повредил голосовые связки, и такая травма не поддается лечению. Поэтому участники группы решили прекратить гастрольную деятельность.

«Голос Стивена — это уникальный инструмент. На протяжении месяцев он без устали пытался вернуть свой голос в состояние, в котором он был до травмы. К сожалению, стало очевидно, что полное восстановление после повреждения голосовых связок невозможно. Мы приняли тяжелое, но необходимое решение покинуть гастрольную сцену», — заявили музыканты.

Артисты также поблагодарили поклонников и свою команду за поддержку и отметили, что деньги за билеты на запланированные концерты прощального тура вернут.

Напомним, весной 2023 года группа Aerosmith анонсировала прощальный тур, который должен был завершиться 26 января 2024 года в канадском Монреале. Однако Стивен Тайлер повредил голосовые связки, и тур был перенесен на 2024 год.

Aerosmith была основана в США, в Бостоне, в 1970 году вокалистом Стивеном Тайлером, гитаристом Джо Перри, басистом Томом Хэмилтоном и барабанщиком Джои Крамером, позднее к ним присоединился гитарист Брэд Уитфорд. Группа является обладателем четырех премий «Грэмми». В 2001 году коллектив был включен в Зал славы рок-н-ролла, а журнал Rolling Stone и телеканал VH1 внесли его в список 100 самых великих музыкантов всех времен.

Ранее сообщалось о том, что американская рок-группа Metallica анонсировала концерт афишей на русском языке.