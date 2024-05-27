«Мы не приемлем наготу»: Меган Маркл раскритиковали за откровенные наряды в Нигерии

Супруга принца Гарри Меган Маркл стала объектом критики после своего недавнего визита в Нигерию. Жена президента страны, сенатор Олуреми Тинубу, возмутилась откровенными образами герцогини Сассекской для выхода в свет. Об этом сообщает The Sun.

В начале мая принц Гарри и Меган Маркл совершили трехдневный визит в Нигерию. Эта деловая поездка проходила в рамках поддержки «Игр непобежденных», которые проводятся для военнослужащих по инициативе герцога Сассекского с 2014 года. Однако визит супругов вызвал недовольство не только в Великобритании, где его назвали псевдо-королевским туром, но и у принимающей стороны.

Первая леди Нигерии выступила с докладом, в котором не смогла оставить без внимания откровенные наряды Меган Маркл во время пребывания в стране, которые ее возмутили.

«Девушки и женщины в Нигерии не хотят подражать кинозвездам из Америки. Мы видим, как они одеваются — нагота просто повсюду. Они не знают, откуда они родом. Они все время забывают, что это Нигерия», — заявила Олуреми Тинубу.

Сенатор вспомнила слова Меган Маркл о том, что она является на 43% нигерийкой по происхождению. Олуреми Тинубу заявила, что их государство — не место демонстрации модных нарядов.

«Я хочу сказать, что мы красивые, мы модные, мы видим, что происходит. У нас не Met Gala. И все! Итак, мы должны что-то сделать. Скажите им, что мы не приемлем наготу в нашей культуре. Это совсем некрасиво», — высказалась супруга президента Нигерии.

Отметим, что общая стоимость одежды и украшений Меган Маркл для поездки в Нигерию составила 120 тыс. фунтов стерлингов (13,5 млн рублей). Жена принца Гарри выбрала наряды известных брендов, например, Carolina Herrera, Altuzarra, Johanna Ortiz, из-за чего подверглась критике за демонстрацию статуса и обеспеченности.

Ранее мы писали о том, что Меган Маркл расстроилась из-за негативной реакции общества на ее новый бренд America Riviera Orchard.