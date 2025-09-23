«Мы были в шоке»: Кейт Миддлтон и принц Уильям приехали в школу, пережившую трагедию

Кейт Миддлтон вместе с мужем принцем Уильямом посетила школу в Саутпорте, где в июле 2024 года мигрант зарезал трех учеников.

Для визита принцесса Уэльская надела серое пальто прямого силуэта, широкие брюки в тон и розовую блузку с большим акцентным бантом на шее. После скандала с париком Кейт не стала делать пышную укладку, чтобы вновь не вызвать подозрения в ношении накладных волос из-за рецидива рака.

Принц Уильям надел классический черный костюм с галстуком и светлую рубашку, сообщает ITV.X.

Детям сообщили о визите принца и принцессы Уэльских всего за несколько минут до встречи.

«Мы были в шоке! Я подумала: „Мы сможем поговорить с принцем?“» - поделилась эмоциями 10-летняя Эллис Пэйнтер.

Ее одноклассница Зайна Томпсон также сказала, что все ученики очень нервничали.

«Мы говорили о том, какие уроки нам нравятся больше всего», - призналась девочка.

Это второй визит королевской четы в Саутпорт. В конце прошлого года Кейт и Уильям встречались с семьями погибших детей. Это стало первым публичным появлением герцогини после завершения курса химиотерапии.

Ранее Кейт Миддлтон после обрушившегося на нее хейта из-за новой прически и цвета волос доказала, что не носит парик. Во время посещения фабрики Marina Mill в Какстоне принцессе предложили встать за станок трафаретной печати. Кейт воспользовалась моментом и перед многочисленными представителями СМИ скрутила распущенные волосы в узел на затылке без использования заколок и шпилек.