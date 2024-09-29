«Мы были помолвлены 12 лет»: бывшая невеста мужа Ланы Дель Рей отреагировала на их свадьбу

Бывшая невеста новоиспеченного супруга Ланы Лель Рей отреагировала на новость о их свадьбе.

Келли Уэлш была помолвлена с охотником на аллигаторов Джереми Дюфреном в течение 12 лет. По этой причине она удивилась, узнав о его скором решении официально заключить отношения. Кроме того, пара рассталась в октябре 2023 года, а через некоторое время Джереми уже познакомился с Ланой.

Уэлш была шокирована, когда узнала, что ее бывший парень женился спустя месяц после помолвки. Однако, по словам Келли, она все же счастлива за Джереми, так как он является очень хорошим и заботливым мужчиной, который заслуживает всего самого лучшего. Девушка надеется, что звездной паре удастся построить крепкую и дружную семью.

«Я в шоке, потому что мы были помолвлены 12 лет, а он женился через месяц… Но я рада за него. Он очень заботливый, трудолюбивый, мужественный мужчина. Ему нужно было выйти из своей зоны комфорта. Он привык к жизни на болоте. Он заслуживает этого благословения», — поделилась Келли в беседе с изданием Daily Mail.

Напомним, что Лана вышла замуж за Джереми спустя месяц после того, как они публично признались друг другу в любви. Тогда они перестали уже скрывать свой роман. Свадьбу пара сыграла в штате Луизиана, в месте, где мужчина проводит экскурсии.

Ранее мы писали о том, что Лана Дель Рей отреагировала на слухи о романе с охотником на аллигаторов Джереми Дюфреном.