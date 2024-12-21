Музыканта Робби Уильямса отстранили от «Оскара» из-за плагиата. Об этом сообщает Variety.

Песня Робби Уильямса «Forbidden Road» из фильма «Быть лучше: История Робби Уильямса» (2024) была номинирована на премию «Оскар». Однако организаторы исключили ее из шорт-листа из-за подозрений в плагиате.

Выяснилось, что мелодия песни британского музыканта схожа с другой композицией — «I Got a Name» Чарльза Фокса и Нормана Гимбела. Ее исполнил Джим Кроче в фильме 1973 года «Последний американский герой».

Отметим, что песня Уильямса номинирована также на «Золотой глобус» как лучшая оригинальная песня. Информации о снятии трека с этой премии пока не поступало.

Картина «Быть лучше: История Робби Уильямса» выйдет в широкий прокат 26 декабря.

Ранее мы писали о том, что Ким Кардашьян подарила подруге на 45-летие машину Tesla за 10 млн рублей.