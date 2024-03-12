Музыканта Мэттью Кому стерилизовали в 36 лет на фоне четвертой беременности жены

36-летнего музыканта Мэттью Кому стерилизовали на фоне четвертой беременности жены, актрисы Хилари Дафф. О сделанной вазэктомии он рассказал в соцсетях.

На публикацию обратила внимание Газета.Ru.

Кома сделал ряд постов, посвященных процедуре. В одной из них музыкант заявил, что она оказалась не такой неприятной и сравнил с посещением зубного врача.

В заключение Кома написал, что рекомендует эту процедуру.

Напомним, он с 2019 года женат на Дафф. У актрисы есть трое детей – двое от музыканта и один – от предыдущего брака. В декабре 2023 года Дафф объявила о четвертой беременности.

Ранее родившая первого ребенка в 11 лет Валентина Исаева попросила врачей о стерилизации. В настоящее время ей 30 лет, женщина является матерью пятерых детей. Она больше не хочет детей – последний избранник даже не встречал из роддома. По признанию женщины, врачи отказали в перевязке труб и сослались на молодость – они полагают, что Исаева снова может захотеть стать матерью.