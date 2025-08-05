Музыкант лишился места в группе после неудачной шутки про Оззи Осборна

Смерть Оззи Осборна не обошлась без скандалов. Пока поклонники оплакивали рок-исполнителя, на официальном сайте трэш-панк-группы Green Jellÿ появился шуточный мем с изображением артиста. На созданной в фотошопе картинке «Князь Тьмы» держит табличку с надписью «One Day Sober» (Один день трезвости).

Об этом пишет Telegram-канал «Rock Music News».

Однако фанаты не оценили юмора. Особенно в день похорон легенды хэви-метала. Комментаторы незамедлительно обвинили группу в неуважении и черствости. Реагировать пришлось фронтмену Green Jellÿ Биллу Мэнспикеру. Музыкант объявил, что автор мема, бас-гитарист коллектива Майкл Снайдер, уволен из группы.

По словам Мэнспикера, Снайдер и ранее появлялся на сцене всего один раз в десять лет и при этом играл на «на незапитанном басу». Кроме того, вокалист принес извинения семье Осборнов.

«Мне правда жаль. Мы часто постили черный юмор от лица Green Jellÿ, и я ошибся. Я сам фанат Оззи — у меня есть его автограф, я был на трех концертах. Подумал, что мем в духе его самоиронии… но, видимо, ошибся», — попытался оправдаться артист.

Ранее мы писали о том, как российский певец Стас Пьеха откровенно заговорил о собственной карьере после смерти Оззи Осборна.