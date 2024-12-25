«Мужу это понравилось»: Пэрис Хилтон снялась, прикрывшись большим красным бантом

Модель, актриса и певица Пэрис Хилтон снялась в необычной рождественской фотосессии. 43-летняя знаменитость позировала на кадрах в перчатках, прикрывшись только огромным красным бантом. Она опубликовала видео с образом в соцсетях.

Знаменитость предложила идею эффектного празднования новогодних праздников для тех женщин, которые хотят провести эти дни только вдвоем с любимым. Пэрис отказалась от наряда, прикрывшись лишь большим красным бантом. Звезде сделали элегантную укладку и яркий макияж. Она дополнила образ длинными перчатками и серьгами.