«Мужу это понравилось»: Пэрис Хилтон снялась, прикрывшись большим красным бантом
© MICHAEL TRAN/AFP/East News
Модель, актриса и певица Пэрис Хилтон снялась в необычной рождественской фотосессии. 43-летняя знаменитость позировала на кадрах в перчатках, прикрывшись только огромным красным бантом. Она опубликовала видео с образом в соцсетях.
Знаменитость предложила идею эффектного празднования новогодних праздников для тех женщин, которые хотят провести эти дни только вдвоем с любимым. Пэрис отказалась от наряда, прикрывшись лишь большим красным бантом. Звезде сделали элегантную укладку и яркий макияж. Она дополнила образ длинными перчатками и серьгами.
Модель позировала на фоне украшенной ели и больших коробок с подарками. Она напевала песню и выглядела радостной. Новые кадры со знаменитостью произвели в соцсетях фурор.
«Уверена, вашему мужу это понравилось», «Кажется, я кое-что видел», «Единственный рождественский подарок, который имеет значение», «Ты выглядишь прекрасно и идеально», «Именно в таком виде я появляюсь на сегодняшнем ужине», — написали в комментариях.
Ранее мы писали о том, что модель Пэрис Хилтон кардинально сменила имидж перед новогодними праздниками. Она появилась на улице с темными волосами и в панамке.