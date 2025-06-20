Мужа Кейт Миддлтон заметили на мероприятии в компании другой женщины

Муж Кейт Миддлтон, принц Уэльский Уильям появился в Норвиче в компании другой женщины. Наследник британского престола прибыл с официальным визитом с актрисой Кейт Бланшетт.

Об этом сообщило издание Hello.

Вместе они посетили штаб-квартиру компании Colorifix и осмотрели лаборатории, в которых производят экологически чистые красители для одежды. Уильям и Кейт были в белых халатах и защитных очках.

Во время визита принц Уэльский признался: он жалеет, что мало времени уделял химии в школе. Бланшетт ни на шаг не отходила от Уильяма во время визита на предприятие. Ничего лишнего они друг другу не позволяли.

Тем временем жена Уильяма пропустила второе событие за последнюю неделю. Известно, что ранее она отказалась посещать традиционные королевские скачки в Аскоте. Миддлтон объяснила внезапное решение необходимостью искать баланс между здоровьем и общественной жизнью.

18 июня она должна была ехать во втором экипаже королевской процессии вместе с мужем. Спустя полчаса после начала мероприятия Кенсингтонский дворец подтвердил отсутствие Кейт.