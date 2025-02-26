Муж Скарлетт Йоханссон рассказал о самой жестокой шутке с ее стороны

Шутки американской актрисы Скарлетт Йоханссон могут быть порой чрезвычайно жестокими. Об этом рассказал ее муж Колин Жост.

Супруги состоят в браке уже 5 лет и воспитывают двоих детей — общего сына и дочь Скарлетт от ее предыдущего партнера. По словам Жоста, они любят подкалывать друг друга — но иногда жена обижает его.

Так, одним из самых неприятных розыгрышей стала история с якобы пропавшим помолвочным кольцом — как-то раз Йоханссон заявила, что обронила его во время занятий хозяйством. Жост, которому это украшение было во всех смыслах дорого, сразу же бросился его искать.

«Я обшарил не меньше двенадцати мусорных баков!», — приводит его досаду 7Дней.ru.

Вернувшись к жене несолоно хлебавши, он услышал ее смех и заявление о том, что она «случайно» нашла кольцо в кармане.

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