Муж Серены Уильямс вступился за нее после скандального танца на «Супербоуле»

Муж теннисистки Серены Уильямс Алексис Оганян вступился за супругу на фоне многочисленной критики в ее адрес. На это обратил внимание Page Six.

Волна ненависти в адрес Уильямс прокатилась по Сети после ее появления на выступлении рэпера Кендрика Ламара во время матча «Супербоул — 2025» в Новом Орлеане. Ламар исполнил дисс (получивший неделей ранее статуэтку «Грэмми) на Дрейка, другого известного американского артиста, который по совместительству является бывшим возлюбленным теннисистки. Уильямс же вышла на сцену и сплясала известный бандитский танец, который традиционно ассоциируется с издевательством над убитым врагом.

«Некоторые из вас даже не представляют, как критиковали Серену за тот же танец на Уимблдоне 13 лет назад, и это заметно», — написал Оганян в своем микроблоге на платформе X.

В 2013 году Уильямс станцевала похожим образом после победы над российской теннисисткой Марией Шараповой в финале Уимблдонского турнира.

Оганян также заявил, что тролли «понятия не имеют», к чему относится этот танец.

Ранее мы писали о том, что экстремально похудевшую Серену Уильямс заподозрили в зависимости от «Оземпика».