Еще одна жертва: теннисистку Серену Уильямс заподозрили в зависимости от «Оземпика»

Американская теннисистка Серена Уильямс удивила поклонников нехарактерной для себя худобой. В Сети начали распространяться слухи о том, что спортсменка решила сбросить лишние килограммы с помощью препарата «Оземпик», который назначается при сахарном диабете и в последнее время завоевал известность как средство для быстрого похудения.

«Подписчики отметили, что Серена выглядит иначе, и связали это с применением популярного препарата: «Я все пытаюсь понять, что с ней не так», «Снова ''Оземпик''», «Так быстро потеряла вес?» — приводит некоторые из предположений фанатов Woman.ru.

Однако никаких подтверждений тому, что Уильямс увлеклась чудо-лекарством, нет. Напротив — некоторые факты заставляют усомниться в этой версии. На расхождения в поведении Серены с тем, как обычно ведут себя употребляющие «Оземпик», обратила внимание коллега Уильямс по корту Светлана Кузнецова.

«От вкусняшек она [судя по фотографиям] не отказывается, когда как при «Оземпике», насколько я слышала, есть совсем не хочется. Возможно, просто сменила комплекс тренировок», — написала Кузнецова в своем Telegram-канале.

Серена Уильямс никогда не скрывала, что борется с лишним весом. По ее словам, раньше она всегда сравнивала себя со старшей сестрой Винус и ненавидела собственное тело. Правда, потом легенда тенниса стала относиться к этой ситуации спокойнее — и стала просто радоваться тому, что у нее «большая грудь».

Ранее западные СМИ сообщили, что 72-летняя телеведущая Шэрон Осборн «близка к смерти» из-за приема «Оземпика». Неоднократно отмечалось, что это препарат вызывает привыкание.