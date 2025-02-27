Муж Лили Аллен Дэвид Харбор изменял ей с моделью, которая моложе него на 22 года

Муж певицы Лили Аллен Дэвид Харбор представил свою новую возлюбленную. Ею оказалась модель Элли Фэллон, которая моложе него на 22 года. Источник Daily Mail сообщил, что артистка очень расстроена, так как этот роман начался еще до официального развода.

Инсайдер рассказал, что звезда «Очень странных дел» встречается с Фэллон уже несколько месяцев. Их уже несколько раз замечали вместе на публике, а также они путешествовали вдвоем. Отмечается, что актер изменял Лили с моделью, пока они еще состояли в браке. Это подтверждают провокационные снимки Элли, сделанные незадолго до расставания Аллен и Харбора.

«Лили знает об их романе и очень расстроена. Увидев фотографию, на которой Элли курит сигару, сделанную за несколько недель до того, как Лили и Дэвид расстались, она убедилась, что Элли и Дэвид встречались до того, как расстались», - сообщил источник.

Напомним, что актер и певица подтвердили свой развод в январе этого года. Лили отмечала, что причиной расставания стали измены Дэвида.

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