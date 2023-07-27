Муж экс-канцлера Германии Ангелы Меркель бросил ее под дождем без зонта

Президент Национальной ассоциации экспертов по деловой этике, этикету и протоколу Альбина Холгова объяснила, почему муж бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель не поделился с ней зонтом. Об этом сообщается на сайте телеканала «360».

Источник утверждает, что муж оставил Ангелу мокнуть под дождем в вечернем платье на дорожке фестиваля музыки Рихарда Вагнера в Байройте. По словам Холговой, такое поведение мужчины может быть связано с радикальным феминизмом.

Холгова заявила, что радикальный феминизм – это полная противоположность этикету.

«Приверженец этого направления оскорбляет, когда мужчина уступил место, когда мужчина открыл дверь», – сказала Президент Национальной ассоциации экспертов по деловой этике.

Она добавила, что с позиции этикета мужчина всегда должен быть галантным. И не важно в какой стране он находится. Если идет дождь, то мужчина должен держать зонт над своей дамой, а если свободное место только одно, то его должна занять дама, а он стоять рядом.

Холгова рассказала, что если мы говорим о тактильном контакте, то, к примеру рукопожатие всегда инициирует женщина, мужчине нельзя протягивать руку первым.

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