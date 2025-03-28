Муж актрисы Кэмерон Диас признался, что боится ее

46-летний муж актрисы Кэмерон Диас Бенджи Мэдден признался на подкаст-шоу SiriusXM, что боится ее. Причина заключается в том, что Диас — «сильная женщина».

«Если мы говорим о могущественных женщинах, которые являются просто живой стихией…, Я думаю, что наши жены интересны тем, что они не хотят быть с легкомысленными парнями. Им по-прежнему нужен сильный противник, но тебе при этом нельзя иметь собственное эго», — приводит его слова The Daily Mail.

Отдельно Бенджи отметил, что бороться с Диас — задача заведомо проигрышная.

«Пойти против моей жены? Удачи. Мне даже не нужно вмешиваться», — резюмировал он.

Ранее мы писали о том, что Диас и Бенджи обратились к психологу после рождения ребенка.