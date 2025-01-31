Мучают сильные боли: почему Анна Курникова появилась на публике в инвалидном кресле

Российская теннисистка и модель Анна Курникова шокировала поклонников появлением в инвалидной коляске в торговом центре в США. Как оказалось, 43-лентюю возлюбленную певца Энрике Иглесиаса и мать троих его детей мучает старая травма.

По данным RadarOnline, Анна периодически пользуется креслом-каталкой из-за сильных болей в спине. Травму она получила на корте и была вынуждена завершить карьеру в большом теннисе.

Как отметил источник издания, Курниковой, вероятно, так и не удалось полностью избавиться от недуга. При этом это первое появление теннисистки на публике за последние несколько лет. Она ведет довольно закрытый образ жизни.

Ранее сообщалось, что папарацци заметили Курникову в Майами. Она была вся в черном в сопровождении детей, а инвалидное кресло катила приятельница спортсменки. На ноге Анны был ортопедический сапог.

Напомним, Анна Курникова в 2000 году вошла в топ-10 лучших теннисисток планеты. С 2001 года состоит в отношениях с певцом Энрике Иглесиасом. Пара вместе с детьми проживает в собственном особняке в Майами. В 2003 году Анна завершила спортивную карьеру из-за травм.