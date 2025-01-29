Мать детей Энрике Иглесиаса Анну Курникову засняли в инвалидном кресле

Теннисистку и фотомодель Анну Курникову засняли на шоппинге в инвалидном кресле. Что произошло с возлюбленной певца Энрике Иглесиаса, пока неизвестно. Но, предположительно, она серьезно травмировала ногу. Фото публикует Hello.

Папарацци заметили Курникову в Майами. Она была вся в черном в сопровождении детей, а инвалидное кресло катила приятельница модели. На ноге Анны красовался ортопедический сапог.

К слову, на шоппинге рядом с травмированной Курниковой не было Энрике. Их статус отношений до сих пор неясен, несмотря на то, что они вместе воспитывают троих детей. Певец делился, что не видит необходимости свадьбы с Анной, так как для него не важно документально подтверждать свои чувства. Но в 2023 году брат артиста намекнул, что он все-таки тайно женился.

Напомним, что Иглесиас и Курникова начали встречаться еще в 2021 году. Однако сейчас все чаще появляются слухи об их расставании. Впрочем, никаких официальных подтверждений нет.

Ранее Энрике Иглесиаса сняли на видео с девушкой, похожей на Анну Курникову.