«Меня обрезали»: принц Гарри чуть не лишился пениса во время экспедиции

Герцог Сессекский рассказал миру о том, как в арктической экспедиции отморозил свой пенис и разрушил миф о пользе обрезания. Все это можно будет прочитать в его собственной книге «Спейр», которая готовится к выходу в скором будущем. Об этом сообщается на сайте газеты «Московский Комсомолец» со ссылкой на The Mirror.

Принц Гарри поведал, что обморозил уши, щеки и свой пенис во время благотворительной экспедиции по Арктике. Прогулка продолжалась 13 дней, команде удалось собрать порядка 2 миллионов фунтов.

По словам принца, король Карл III сожалел об его обмороженных ушах и щеках, однако лицо беспокоило парня меньше всего. Скоро пострадавший все же обратился к медикам.

Кроме этого, герцог затронул тему слухов о его обрезании и заявил, что СМИ ошиблись по этому поводу.

«Мама запретила это, все говорили, и хотя это абсолютная правда, что вероятность обморожения полового члена намного выше, если вы не обрезаны, все эти истории были ложью. Меня обрезали в детстве», — написал Гарри.

Также принц Гарри признался в своей книге, что на военной службе в Афганистане убил 25 человек, а в юности принимал запрещенные вещества.