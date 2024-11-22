«Можете забрать у меня все»: Анджелина Джоли рассказала о детях

Актриса Анджелина Джоли рассказала о материнстве и заявила, что для нее важны только ее дети. Она дала редкий комментарий, который цитирует зарубежный портал Page Six.

49-летняя знаменитость имеет не только биологических детей, но и приемных. Недавно она представила новый фильм «Мария», где исполнила роль Марии Каллас – одной из самых влиятельных оперных певиц XX века.

Представители прессы поинтересовались у актрисы, есть ли в ее жизни что-то такое, что могло бы сравниться с любовью Каллас к пению. Анджелина ответила, что это ее дети.

«Это мое счастье. Можете забрать у меня все остальное. Другие вещи не важны», — поделилась звезда.

Напомним, что Джоли воспитывает шестерых наследников. У нее есть сыновья Мэддокс Шиван, Пакс Тьен и Нокс Леон и дочери Захара Марли, Шайло Нувель и Вивьен Маршелин. Шайло, Нокс и Вивьен — являются биологическими детьми знаменитости от актера Брэда Питта. Но с ним женщина развелась в 2019 году, хотя расстались они еще в 2016. После разрыва между ними вспыхнули ссоры и начались судебные разбирательства, которые продолжаются и сейчас.

Ранее мы писали о том, что актриса Анджелина Джоли вышла в свет с сыном, который невероятно похож на своего отца. Он позировал рядом с мамой. Некоторые решили, что женщина позвала с собой наследника назло Питту.