«Может обойтись без макияжа»: в Сети обсуждают внешность 36-летней певицы Рианны на новых кадрах

36-летняя певица Рианна снялась без макияжа и укладки во время отдыха с друзьями на Барбадосе. Об этом пишет Daily Mail и публикует кадры с артисткой.

На снимках и видео Рианна запечатлена в баре Thunder Bay на пляже Барбадоса. Певица пила шоты текилы вместе со своими друзьями. Артистка предстала перед камерой в черном бикини, поверх которого надела блестящее полупрозрачное платье. Знаменитость также была без макияжа и с распущенными волосами.

Пользователи Сети оценили внешность Рианны и отметили, что певица хорошо выглядит и без косметики.

«Выглядит красивой и счастливой!», «Она от природы такая красивая. Она может обойтись без макияжа», «Приятно видеть женщин без макияжа. Великолепна», — написали читатели Daily Mail.

Недавно папарацци засняли Рианну во время отдыха с ее возлюбленным, рэпером A$AP Rocky (Раким Ателастон Майерс), и их сыновьями на пляже на Барбадосе. Артистка была в бикини, поверх которого надела черное прозрачное платье.

Напомним, в 2020 году Рианна начала встречаться с A$AP Rocky после многолетней дружбы. У пары двое сыновей: двухлетний RZA Ательстон Майерс и Райот Роуз Майерс, которому год.

Ранее сообщалось о том, что Рианна рассказала о борьбе с облысением после родов.