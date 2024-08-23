«Может, это конец?»: режиссер Тим Бертон рассказал об уходе на пенсию

Режиссер Тим Бертон признался, что задумывался о пенсии. Он хотел уйти из профессии после фильма «Дамбо», но сериал «Уэнсдей» вернул ему силы творить.

Несмотря на то, что Бертон подарил миру огромное количество запоминающихся и необычных кинокартин, звезду на Аллее славы ему решили дать только в этом году. Церемония состоится 3 сентября. В интервью Variety постановщик заявил, что мог бы и не дождаться этого момента, так как он всерьез думал о завершении карьеры.

В 2019 году после выхода «Дамбо» режиссер совсем утратил былую энергию. Все изменилось, когда он занялся спин-оффом культовой «Семейки Адамс». Тогда Тим Бертон вернулся к творческой жизни. По его словам, съемки были для него «оздоровительным лагерем».

«Честно признаться, после «Дамбо» я задумался: может, это конец? Я мог бы уйти на пенсию… Но «Уэнсдей» вернул мне энергию», - рассказал режиссер.

Работа над «Уэнсдей» настолько вдохновила Тима Бертона, что он неожиданно даже для самого себя решил заняться продолжением «Битлджуса», хотя сам никогда не понимал, почему фильм имел успех.

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