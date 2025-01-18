«Может чувствовать себя разбитой»: возлюбленная Венсана Касселя рассказала о проблемах после родов

Возлюбленная Венсана Касселя рассказала о проблемах после родов.

Накануне французский актер сообщил радостную новость, связанную с пополнением в своей семье: у него родился сын 7 января от Нары Баптиста. Однако девушка призналась, что после появления ребенка столкнулась с небольшими проблемами в своем эмоциональном состоянии. Об этом она сообщила в личном блоге.

Нара рассказала, что время после родов было довольно непростое в ее жизни. Именно по этой причине она чувствует подавленно.

«Послеродовой период был одной из самых сложных глав для меня, я должна признать, что иногда это может заставить чувствовать себя разбитой и меланхоличной», — разоткровенничалась Баптиста в социальных сетях.

Кроме того, возлюбленная Касселя опубликовала видео, на котором она была запечатлена с беременным животом: она танцевала на пляже в ярком бикини. В моменте девушка казалось довольно радостной и счастливой. Нара не стала скрывать, что мечтает в скором времени вернуться в свое прежнее эмоциональное состояние.

Напомним, что новорожденного сына Венсен Кассель и Нара Баптиста назвали Венсаном Касселем. У актера также есть двое дочерей от Моники Белуччи: Дева и Леони, а от модели Тины Кунаки — дочь Амазони.

Ранее мы писали о том, что возлюбленная 58-летнего Венсана Касселя показала первые фото c их сыном.