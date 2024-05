Может быть самым масштабным шоу в истории: певица Мадонна собрала 1,6 млн зрителей на своем концерте

Певица Мадонна провела самый большой концерт за всю свою карьеру. На выступление певицы в Рио-де-Жанейро пришли около 1,6 млн человек. Выступление стало заключительным в туре артистки The Celebration Tour, который начался в октябре прошлого года в Лондоне. Об этом сообщает Associated Press.

Масштабное шоу Мадонны состоялось на четырехкилометровом пляже Копакабана. Примечательно, что концерт был бесплатным, и его могли посетить все желающие. В общей сложности выступление певицы посетило около 1,6 млн зрителей.

«Мы находимся в самом красивом месте в мире. Это волшебное место», — обратилась к зрителям на своем концерте Мадонна.

Грандиозный концерт длился два часа. На побережье было возведено 18 башен со звуковым оборудованием. Мадонна исполнила свои главные хиты, включая Hung Up, Like A Prayer, Nothing Really Matters, Live to Tell.

Официальный сайт Мадонны назвал шоу артистки в Рио-де-Жанейро на Копакабане крупнейшим за всю ее 40-летнюю карьеру. На концерте было около 1,6 млн человек, что более чем в 10 раз превышает рекорд посещаемости выступления певицы в парижском парке Со в 1987 году (130 000 человек).

Более того, не исключено, что шоу Мадонны стало самым масштабным в истории. В «Книгу рекордов Гиннеса» занесен концерт Рода Стюарта, прошедший на той же Копакабане в 1994 году (4 млн зрителей). Однако выступление проходило в новогоднюю ночь, поэтому шоу артистки можно сопоставить с концертом The Rolling Stones на Копакабане в 2006 году (1,2 млн зрителей). Таким образом, Мадонна побила рекорд легендарной британской рок-группы.

Ранее мы писали о том, что Мадонна рассказала, что чудом выжила после комы.